Tranen van geluk zijn de mooiste. Dat weet Gustaph (42) nu ook. Bij de persconferentie na de tweede halve finale van het Songfestival was hij uitermate blij, maar ook emotioneel. ‘Ontroerend voor elke queerpersoon dat onze boodschap zo omarmd werd.’

Een ontzettend luid applaus kreeg Gustaph toen hij in de perszaal het woord kreeg na de kwalificatie. Dat hij ook door het publiek op handen gedragen wordt, als authentieke persoon in de queergemeenschap, was ook de buitenlandse pers opgevallen. En dat komt binnen bij een emotionele Gustaph. ‘Ik zie eruit als een panda, ik wil niet opnieuw huilen. Maar ik wil wel eerlijk zijn: ik was een beetje bang toen we aan het wachten waren op de resultaten. Het stemmetje in mijn hoofd zei: ze gaan dit niet accepteren. Het is echt ontroerend, want het is een queerboodschap, over positiviteit, inclusiviteit en gewoon vreugde, dat omarmd is door Europa. Dat is geweldig, niet alleen voor mij maar voor elke queerpersoon. Dat is echt wel iets, en het heeft me echt geraakt. Ik beloof alles te geven voor België.’

Gevraagd naar zijn gevoel na zijn optreden antwoordt hij weer heel fluks met een kwinkslag. ‘Ik ben 42 jaar, maar ik zit aan een hartaanval als het zo doorgaat. (lacht) Het is toch voor iedereen een beetje een mindfuck als je op dat podium staat.’

En ook de hoed blijft het gespreksonderwerp. Het ding opzetten kost een halfuurtje tijd, en het wordt goed vastgezet met kammetjes. Helemaal pijnvrij is dat niet. ‘Ik kreeg precies een lobotomie toen ik hem goed opzette’, zegt hij. ‘Maar gelukkig, ik leef nog.’ Hoeveel zijn hoedencollectie intussen al waard is? ‘Ik denk dat ik een mooie spaarboek zou hebben, mocht ik dat geld niet aan mode en mijn accessoires spenderen. Mijn man is kwaad op mij, want we hebben geen plaats meer voor accessoires. Toch blijf ik ze maar kopen. Het is een probleem, ik zoek nog een juiste hulpgroep.’

Tweede helft finale

De ‘Because of you’-zanger windt zodoende iedereen met gemak om zijn vinger. De twee presentatoren van de persconferentie moesten het na vier vragen afronden, en andermaal kreeg Gustaph een ontzettend luid applaus. Ook bij de buitenlandse pers klinken alleen maar lovende woorden. Zijn act, zijn positiviteit, maar ook hoe aardig hij is naar iedereen, vallen hen op. Voor wie er nog aan twijfelde: Gustaph is door iedereen geliefd.

Dat mag hij op de finale zaterdag nog eens bewijzen. Hij werd ingedeeld in de interessante tweede helft, waar hij als zestiende van de zesentwintig zal aantreden. Vlak na Australië, dat een popmetal-nummer is, en voor het rustige maar mooie Armenië. Oostenrijk en hun Edgar Allan Poe-fans mogen de boel op gang trekken. De dolle bende van de Kroaten staan voorlaatste ingepland, vlak voor afsluiter UK.

Lees ook

Lees ook