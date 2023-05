Ex-minister Labille beboet voor verspreiden van voorkennis over postfusie

Voormalig PS-minister Jean-Pascal Labille is door de financiële toezichthouder FSMA beboet voor het verspreiden van voorkennis over de fusiegesprekken tussen bpost en PostNL. Dat schrijven De Tijd en L’Echo. De fusiegesprekken vielen daarna in het water.

Labille, sterke man van de PS, grote baas van het ziekenfonds Solidaris en gewezen minister van Overheidsbedrijven in de regering-Di Rupo, gooide in de ochtend van 27 mei 2016 een bommetje op de Wetstraat en het Muntplein door in het radioprogramma ‘Matin Première’ van de RTBF een scoop te lanceren. Labille maakte bekend dat de regering op het punt stond het overheidsbelang in het beursgenoteerde overheidsbedrijf af te bouwen. Niet veel later lekte uit dat Labille het had over fusiegesprekken tussen bpost en PostNL.

Na het interview werd zowel de handel in de aandelen van bpost en PostNL stilgelegd en raakte het dossier in troebel vaarwater. Twee dagen later meldde bpost dat de gesprekken met PostNL waren stilgelegd.

Na de uitspraken van Labille begon de FSMA een onderzoek naar een mogelijk lek. Bijna zeven jaar later is de sanctiecommissie van de beurswaakhond tot het verdict gekomen dat Labille voorkennis verspreidde. De procedure sleepte volgens de uitspraak zo lang aan omdat Labille elke medewerking weigerde.

De gewezen minister krijgt een boete van 12.500 euro en de uitspraak wordt gepubliceerd op de website van de FSMA.

