Vlamingen krijgen landelijk minste kinderbijslag en Gustaph naar finale Songfestival

1. Vlaanderen geeft minder kinderbijslag dan Brussel en Wallonië

Op enkele uitzonderingen na ligt de kinderbijslag in ­Vlaanderen het laagste. Vooral bij grote gezinnen met een laag inkomen zijn de verschillen groot met de andere regio’s. Lees meer

2. Gustaph naar de finale van het Songfestival

De Belgische kandidaat Gustaph heeft zich met verve geplaatst voor de finale van het Eurovisiesongfestival. In de tweede halve finale donderdagavond in Liverpool eindigde hij bij de eerste tien met zijn nummer ‘Because of you’. Lees meer