Bewolkt met regen

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt met regen. In de namiddag wordt het vanaf het noorden geleidelijk wisselend bewolkt met opnieuw lokale buien die onweerachtig kunnen zijn. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 14 en 16 graden in de Ardennen en schommelen elders van 16 tot 19 graden. De wind waait overwegend matig en aan zee aanvankelijk vrij krachtig uit noord, in de namiddag ruimend naar noordoost.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag neemt de buienneiging geleidelijk af en klaart het in de meeste regio’s grotendeels uit. De minima liggen tussen 7 en 9 graden in de Ardennen, en tussen 9 en 12 graden elders in het land. De wind waait zwak tot matig maar aan zee vaak vrij krachtig uit noord tot noordoost.

Zaterdag begint de dag droog en vrij zonnig. In het westen en het centrum van het land wordt het later wisselend bewolkt met kans op een buitje. In het zuidoosten van het land vormt zich meer stapelbewolking en vallen er in de loop van de namiddag lokaal felle buien met kans op onweer. De maxima gaan van 14 à 15 graden aan zee en in de Hoge Venen tot plaatselijk 21 graden in het centrum. De wind wordt overwegend matig en aan zee uiteindelijk vrij krachtig uit noordnoordoost.

Ook zondag start in de meeste streken droog met brede opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken die vooral over de oostelijke landshelft uitgroeien tot buien die behoorlijk fel kunnen zijn. Plaatselijk gaan deze gepaard met onweer. In het westen blijft het dan weer droog en vaak zonnig. De maxima liggen tussen 14 en 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen.

Maandag wordt het wisselvallig met doorgaans veel bewolking en perioden van regen of buien. Aan zee wordt het in de loop van de dag zonnig. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige wind uit noordwest tot noord.

Dinsdag en woensdag blijft het wisselvallig met enkele buien en ronduit fris weer met maxima van 8 tot 14 graden. Er waait bovendien een gure wind uit noord tot noordwest.

Donderdag start koud en vrij zonnig met minima rond 5 graden in het centrum en in de Ardennen kans op lichte vorst. Overdag ontwikkelt er zich bewolking in het binnenland en zou het op een lokaal buitje na droog blijven. Aan zee wordt het zonnig. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.