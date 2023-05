Man die dakloze in metro New York doodde wordt gearresteerd en aangeklaagd

Een Amerikaanse ex-marinier die vorige week in de New Yorkse metro een dakloze man in een fatale wurggreep hield, wordt vrijdag gearresteerd en aangeklaagd wegens doodslag. Dat heeft de officier van justitie van Manhattan donderdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

Getuigen hebben verklaard dat de 30-jarige Jordan Neely op 1 mei op de F-trein in Manhattan luidkeels klaagde dat hij honger en dorst had, waarop oud-marinier Daniel Penny achter hem aan kwam en hem om zijn nek greep. Penny drukte de dakloze in een wurggreep vervolgens meer dan drie minuten tegen de vloer van het metrostel, totdat deze stopte met bewegen. Neely, die lokaal bekend stond als Michael Jackson-imitator, werd later dood verklaard.

De lijkschouwer heeft vastgesteld dat de wurggreep de doodsoorzaak was, maar de advocaten van Penny zeggen dat het niet zijn bedoeling was Neely te doden. Het overlijden kreeg veel aandacht nadat een video van het incident op sociale media verscheen. In de buurt werden verschillende protesten georganiseerd, waarbij opgeroepen werd tot de arrestatie van Penny.

Direct na het incident werd Penny ondervraagd door de politie, maar mocht daarna naar huis. In de video van het incident zijn ook nog twee andere mannen te zien die Neely’s armen in bedwang houden voordat hij het bewustzijn verliest.

