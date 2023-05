Trump in beroep in misbruik- en smaadzaak E. Jean Carroll, schrijfster overweegt nieuwe zaak

De advocaat van Donald Trump heeft donderdag hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van een rechter in de zaak die schrijfster E. Jean Carroll aanspande tegen de voormalige Amerikaanse president.

In de civiele rechtszaak werd Trump schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad. Hij moet de schrijfster vijf miljoen euro (4,6 miljoen euro) schadevergoeding betalen.

Carroll (79) zegt dat Trump haar halverwege de jaren negentig heeft verkracht in een paskamer in een warenhuis in New York City. Vervolgens zou hij haar reputatie geschaad hebben door te beweren dat zij het verhaal verzonnen heeft. De jury achtte verkrachting niet bewezen, maar seksueel misbruik en smaad wel. Trump heeft zich volgens de jury ook schuldig gemaakt aan geweld.

Carroll overweegt ondertussen een nieuwe rechtszaak tegen Trump te beginnen vanwege smaad. Dat meldt The New York Times donderdag (lokale tijd). De oud-president noemde Carroll woensdag in een live debat op CNN ‘gek’ en haar beschuldigingen omschreef hij als ‘een nepverhaal’. De door hem grotendeels verloren rechtszaak bestempelde hij als ‘een gemanipuleerde deal’.

Tegenover The New York Times verklaarde Carroll die uitspraken ‘walgelijk, akelig, verdorven en schadelijk’ te vinden. Volgens haar advocaat heeft de schrijfster nog geen definitief besluit genomen over een nieuwe rechtszaak.

De twee zijn ook nog in een andere rechtszaak verwikkeld. In 2019 vertelde Carroll voor het eerst over het incident met Trump, die de beschuldiging ontkende door onder meer te zeggen dat hij Carroll nooit had ontmoet. Hierop klaagde Carroll hem aan voor smaad. Deze zaak loopt volgens Amerikaanse media vertraging op omdat Trump destijds president was en het niet duidelijk is wat juridisch mogelijk is. Trump meent dat hij niet vervolgd worden voor uitspraken die hij tijdens zijn presidentschap deed.

