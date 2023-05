Trump rijgt in live debat op CNN leugens aan elkaar, noemt moderator ‘naar mens’

Donald Trump heeft woensdagavond (lokale tijd) in een live debat op CNN opnieuw de valse bewering herhaald dat de presidentsverkiezingen van 2020 van hem gestolen zouden zijn. De moderator van het gesprek noemde hij ‘een naar mens’ en schrijfster E. Jean Carroll, die hij wegens smaad en seksueel misbruik miljoenen dollars moet betalen, is volgens hem ‘gek’.

Later op de avond volgde nog onjuiste informatie over onder meer het Amerikaanse immigratiebeleid (‘Ik heb honderden kilometers aan muur laten bouwen’), de geheime overheidsdocumenten die op zijn landgoed Mar-a-Lago zijn gevonden (’Ik mocht die documenten van de wet mee naar huis nemen’) en het afschaffen van het landelijk recht op abortus (‘Voorstanders van abortus willen baby's vermoorden nadat ze geboren zijn’).

Moderator Kaitlin Collins deed haar best de Amerikaanse oud-president tijdens de uitzending het vuur aan de schenen te leggen, maar Trump strooide ruim een uur vooral met leugens, voor een publiek in New Hampshire dat grotendeels uit sympathisanten bestond. Binnen een minuut had Trump het al over vermeende fraude bij de afgelopen presidentsverkiezingen en stapte hij over op zijn favoriete discours: ‘Dit land gaat naar de knoppen, het wordt bestuurd door domme mensen’.

Mocht Trump in 2024 weer aan de macht komen dat zal hij ‘het grootste gedeelte’ van de personen die voor hun aandeel in de bestorming van het Capitool veroordeeld zijn gratie verlenen ‘want het zijn goede mensen’. Of de beruchte Proud Boys daar ook onder vallen wilde hij niet zeggen: ‘ik ken hun zaken niet goed genoeg’.

Schuldenplafond

Republikeinse congresleden riep Trump nadrukkelijk op hun poot stijf te houden wat betreft het schuldenplafond en het aan te laten komen op wanbetaling. De VS botsen binnenkort op de ­limiet van het bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen om haar uitstaande rekeningen te ­betalen. Als het geld op is, moet het land in gebreke blijven, wat catastrofale gevolgen kan hebben voor niet alleen de landelijke, maar de gehele wereldeconomie. ‘We geven geld uit als dronken matrozen’ aldus Trump. ‘Als de Democraten geen enorme bezuinigingen stellen tegenover de verhoging van het schuldenplafond, dan blijven we maar in gebreke. De Democraten zullen dan wel inbinden.’

Wat betreft de oorlog in Oekraïne vindt Trump het tijd dat Europa eens haar steentje bij gaat dragen: ‘Wij hebben al voor 171 miljard aan wapens en financiële steun aan Oekraïne gegeven, Europa nog maar 20 miljard. Terwijl zij er een stuk dichter bij zitten en er veel meer last van hebben’, zo redeneerde hij.

Collins vroeg Trump herhaaldelijk of hij wil dat Oekraïne de oorlog wint, waarop hij na veel verbale omwegen uiteindelijk antwoordde met: ‘Ik denk niet in winnen of verliezen, ik wil dat ze ophouden met mensen vermoorden, aan beide kanten.’ Op de vraag of hij zijn mening over de Russische president Vladimir Poetin heeft herzien na diens invasie van Oekraïne antwoordde hij ongewoon voorzichtig: ‘Poetin is een erg slimme man, maar hij heeft een grote fout gemaakt’. Tot een oorlog was het volgens Trump als hij nog president was geweest nooit gekomen. Onder zijn leiding was het conflict ‘binnen 24 uur’ opgelost, zo meende hij.

Factchecken

Het debat was live, wat het voor Collins en haar collega’s lastig maakte om de woorden van Trump te factchecken en waar nodig te corrigeren. Tegen het einde van het gesprek sloeg de vermoeidheid bij de oud-president toe en verloor hij zijn geduld met Collins, die hem er consequent en stoïcijns op bleef wijzen dat hij leugens verkondigde. Hij onderbrak haar herhaaldelijk om te roepen dat ze hem niet uit liet spreken en beet haar tenslotte ‘je bent een naar mens’ toe.

E. Jean Carroll, de schrijfster die Trump van verkrachting en smaad beschuldigde en daarin dinsdag deels gelijk kreeg van een publieksjury, bestempelde hij als ‘gek’. Haar beschuldigingen omschreef hij als ‘een nepverhaal’ en de door hem grotendeels verloren rechtszaak als ‘een gemanipuleerde deal’.

De zaal vond het allemaal prachtig. Op veel antwoorden van Trump werd met luid gejuich gereageerd. Wie toch al niet op Trump zou gaan stemmen heeft hij met dit debat zeker niet overtuigd, maar de kiezers die al in zijn kamp zaten zullen na vanavond ook niet direct op zoek gaan naar de uitgang.

