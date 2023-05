Recordwinst voor Emirates ondanks dure kerosine

Luchtvaartmaatschappij Emirates Group sloot het boekjaar in stijl af. De winst in het gebroken boekjaar, dat eindigde op 31 maart, liep op tot 2,9 miljard dollar. Dat is een onverwacht sterk resultaat dat vooral het ­gevolg is van het wereldwijde opheffen van de reisbeperkingen vanwege corona. ­

Dat leidde ­wereldwijd tot een boomende vraag naar vliegreizen, waardoor de omzet met 11 procent steeg. Daar kon Emirates van profiteren, de winstmarge ging fors omhoog, naar net geen 10 procent. Met die extra inkomsten kon de vliegtuigmaatschappij de dure kerosine (die afgelopen boekjaar liefst 35 procent van de bedrijfskosten uitmaakte) met de glimlach betalen. Met 43,6 miljoen passagiers lag het passagierscijfer niettemin een kwart ­lager dan in 2018-2019. (nta)