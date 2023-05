Agent voor de rechter omdat ze pv liet verdwijnen

Een 41-jarige politie-inspecteur moest donderdag voor de correctionele rechtbank verschijnen omdat ze de inhoud van een proces-verbaal over een zedenzaak had gewist. De klacht, over een verkrachting, werd dus niet doorgestuurd naar het parket. Toen het slachtoffer van de verkrachting nadien contact opnam met de inspecteur, kreeg ze te horen dat het parket met de zaak bezig was, terwijl in werkelijkheid niemand van iets afwist. Het Openbaar ­Ministerie eist een jaar cel, de politievrouw vraagt de vrijspraak. Volgens haar had de vrouw alleen gevraagd om contact te nemen met de verdachte van de zedenfeiten en met hem te praten. Het slachtoffer ontkent dat. Uitspraak volgt ten vroegste op 8 juni. (td)