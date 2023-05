Nieuwe leidinggevenden aan de KU Leuven moeten in de toekomst een opleiding volgen over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Die komt er nadat een extern onderzoek het als aandachtspunt had aangewezen, bericht Robtv. De KU Leuven bestelde het onderzoek naar aanleiding van enkele gevallen van grensoverschrijdend ­gedrag aan de universiteit. Daaruit blijkt dat ‘veel leidinggevenden onvoldoende weten hoe te moeten omgaan met problemen binnen hun faculteit of onderzoeksgroep’, meldt Robtv. ‘Handelingsverlegenheid’, noemt rector Luc Sels het in een reactie. Ook het ­netwerk van vertrouwenspersonen wordt toegankelijker ­gemaakt. (blg)