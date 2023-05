Juventus redt zijn terugmatch in slotseconde

Juventus heeft op de valreep zijn kansen op de finale van de Europa League gaaf gehouden tegen Sevilla. Het scoorde in de slotseconde.

Napoli heeft de titel al binnen en de beker gaat naar Fiorentina of Inter. Er zit voor Juventus dus niks ­anders op dan in Europa een prijs te pakken, maar evident is dat niet. In de heenmatch van de halve finale van de Europa League kwam ­Sevilla gisteren op voorsprong via En-Nesyri. De Oude Dame was ­lange tijd offensief onmondig en leek ook af te stevenen op een 0–1-nederlaag, maar in de absolute slotfase, bij de laatste corner in de 96ste minuut, maakte Gatti nog ­gelijk op assist van Pogba.

In de andere halve finale klopte AS Roma Leverkusen met 1–0 dankzij een goal van Bove. Het heeft volgende week genoeg aan een gelijkspel om zich te plaatsen.

West Ham klopt AZ

In de Conference League was het uitkijken naar het duel tussen West Ham en AZ, die in de kwart­finales respectievelijk AA Gent en Anderlecht uitschakelden. AZ kwam vijf minuten voor rust op voorsprong, maar West Ham kwam na de pauze langszij met een strafschop. Het sein voor de thuisploeg om door te duwen. Dat loonde. Een kwartier voor tijd tikte ­Michail Antonio de winning goal in doel voor de Londense club.

Fiorentina verloor verrassend tegen de Zwitsers van FC Basel met 1–2. De thuisploeg kwam wel op voorsprong dankzij Arthur Cabral, nota bene ex-Basel, maar slikte in de tweede helft nog twee goals.

Conference League Halve finales Donderdag 11 mei West Ham - AZ 2-1 Fiorentina - FC Bazel 1-2 Donderdag 18 mei 21.00 FC Bazel - Fiorentina 21.00 AZ - West Ham

Europa League Halve finales Donderdag 11 mei Juventus - Sevilla FC 1-1 AS Roma - Leverkusen 1-0 Donderdag 18 mei 21.00 Leverkusen - AS Roma 21.00 Sevilla FC - Juventus

