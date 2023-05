Gustaph naar de finale van het Songfestival

De Belgische kandidaat Gustaph heeft zich met verve geplaatst voor de finale van het Eurovisiesongfestival. In de tweede halve finale donderdagavond in Liverpool eindigde hij bij de eerste tien met zijn nummer ‘Because of you’.

Gustaph trad aan als vijfde, na enkele zwakke inzendingen. Met zijn aanstekelijke energie en feelgoodnummer trok de 42-jarige zanger meteen de aandacht. De visueel sterke act begon met Gustaph in zwart-witsilhouet, waarna hij afdaalde van een grote showtrap en het kleurrijke discofeestje pas écht begon. Het was heerlijk om te zien hoe Gustaph en zijn drie zangeressen, onder wie Sandrine, genoten op het podium. Hun stralende glimlach spatte van het scherm, wat het onmogelijk maakte om er als toeschouwer niet vrolijk van te worden.

In de laatste minuut van de slim opgebouwde act dook bovendien PussCee West op, een vogue-danser uit New York, voor een knap gechoreografeerde finale. In al zijn ambitie was dit een zeer on-Vlaamse act op het Songfestival, maar kijk: that’s how you put on a show. Dat vond ook het publiek in de arena in Liverpool, dat bijzonder enthousiast applaudisseerde. En dat vonden ook de televoters in het publiek, die België vlotjes naar de finale stuurden.

Wie is Edgar Allan Poe?

De tweede halve finale was een pak minder sterk dan de eerste halve finale dinsdagavond, waarin het Nederlandse zangduo Mia Nicolai & Dion Cooper werd uitgeschakeld.

Naast België sprong enkel Oostenrijk er in positieve zin uit. Zangeressen Teya en Salena zongen het heerlijke ‘Who the hell is Edgar?’, een commentaar op hoe vrouwelijke songwriters minder krediet krijgen dan mannen (de titel verwijst naar de 19de eeuwse auteur Edgar Allan Poe). Grappig, origineel, catchy en toch met weerhaakjes: zo stoot je met gemak door naar de finale.

Teya en Salena uit Oostenrijk Foto: REUTERS

Ook de powerballad van Cyprus, het ‘aaah aaah’-nummer van Estland en de traditionele tunes uit Albanië zien we terug in de finale, net als de glamrockers uit Australië, de dramatische song van Armenië, het gevoelige lied van Litouwen, de reggaepop uit Polen en de seventies rock van Slovenië.

Verrassend goed

In de finale zaterdag wordt vooral uitgekeken naar zangeres Loreen uit Zweden en de Finse zanger Käärijä, de twee topfavorieten op de eindzege. Ook van Oekraïne, Spanje, Frankrijk, Israël en Noorwegen wordt veel verwacht.

Aanvankelijk werden de kansen van Gustaph bijzonder laag ingeschat door de bookmakers, maar de laatste weken maakte hij een stevige sprong. Na de halve finale wordt hij zelfs op de dertiende plaats gepeild, al is dit klassement voortdurend in beweging. Maar hoe dan ook: het ziet ernaar uit dat Gustaph, dankzij zijn harde werk en volgehouden geloof, uitgroeit tot een van de verrassingen van deze Songfestivaleditie.

