Nipt-screenings sporen soms afwijkingen op waarvan niemand kan voorspellen wat ze voor de baby betekenen. De ouders blijven radeloos achter.

Het telefoontje van de gynaecologe was het begin van vier turbulente weken. Ze belde met verontrustend nieuws voor Sophie* (33), die zwanger is van haar derde kind. Het lab had bij de Nip-test (niet-invasieve ...