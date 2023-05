Van der Straeten concretiseert tweede interconnector tussen België en Duitsland

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en de minister van Energie van de Duitse deelstaat Noordrijn-West­falen hebben donderdag een intentieverklaring ondertekend waarin wordt afgesproken om de aanleg van een tweede hoogspanningslijn tussen ons land en Duitsland te onderzoeken. Het gaat om een eerste formele politieke stap nadat de Belgische en Duitse hoogspanningsbeheerders eerder al een akkoord hadden ondertekend.

Elia en de Duitse sectorgenoot Amprion ondertekenden begin dit jaar een ‘memorandum of understanding’ voor de bouw van een tweede grensoverschrijdende ­inter­connector in de marge van een Belgisch-Duitse energietop in Zeebrugge.

Vandaag zijn de Belgische en Duitse stroomnetten al verbonden via Alegro, een ondergrondse hoogspanningskabel met een ­capaciteit van 1 gigawatt die twee jaar geleden in gebruik werd genomen. Omdat er meer en meer vraag is naar elektriciteit, van de industrie maar ook door de toegenomen verkoop van warmtepompen en elektrische wagens, werd er al snel aan een tweede interconnector ­gedacht.

De zogenoemde ‘letter of intent’ van de ministers is een eerste politieke stap in het proces en betekent nog niet dat de hoogspannings­verbinding er ook effectief komt, wel dat het nodige studiewerk zal ­gebeuren.