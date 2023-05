In Argentinië is de uiterst rechtse libertariër Javier Milei presidentskandidaat bij de verkiezingen in oktober. De ‘vechtende leeuw’ scoort volop bij twintigers.

Grofgebekte kandidaten die ­pochen dat ze het antisysteem ­belichamen: ze scoren wereldwijd in peilingen en vormen een uit­daging voor de klassieke democratie. Ook in Argentinië, waar in ­oktober presidentsverkiezingen ...