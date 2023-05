Lng-schepen zijn plots niet meer gehaast

Een verminderde vraag naar aardgas maakt dat er een ­recordvolume aan lng op de ­wereldzeeën drijft.

Waar Europa vorig jaar alles uit de kast haalde om schepen met vloeibaar aardgas (lng) zo snel mogelijk (en tegen hoge prijzen) naar het oude continent te lokken, drijft vandaag een recordaantal van die schepen op zee, blijkt uit een analyse van Bloomberg. Erg ­gehaast zijn ze ook niet meer. ­Gemiddeld varen de lng-schepen vandaag met een snelheid van 13?knopen, of 24 kilometer per uur. Dat is een knoop (of 1,8 kilometer per uur) trager dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van Rystad Energy.

Het volume aan lng dat ­momenteel langer dan twintig ­dagen op zee is, is hoger dan eender wanneer sinds 2017 en ruwweg dubbel zoveel als gemiddeld in de laatste zes jaar, becijferde Bloomberg. ‘Dat kan erop wijzen dat er voldoende aanbod op de markt is, waarbij de leveringen vertragen om de verminderde ­activiteit in deze periode te evenaren’, zegt Lu Ming Pang van Rystad Energy aan Bloomberg.

Nu het koudste seizoen achter de rug is, ligt de vraag fors lager. Bovendien zijn de Europese ­lng-voorraden beter gevuld dan ­normaal voor deze tijd van het jaar, terwijl de ondergrondse ­gasopslagfaciliteiten voor ongeveer 62 procent vol zijn. Ook dat is ruim boven de historische ­normen.

De lagere vraag naar aardgas wordt ook weerspiegeld in de prijs.

Lees ook