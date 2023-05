Colruyt en Ahold Delhaize gooien de kont tegen de krib: niet zij, maar de voedingsfabrikanten houden de prijzen in de supermarkt hoog.

Colruyt-klanten die chocolade van Côte d’Or of koekjes van Lu zoeken, zijn eraan. De aanvoer ervan­ is voorlopig stilgelegd. Colruyt­ is niet bereid een prijsver­hoging van leverancier Mondelez te aanvaarden ...