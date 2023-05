Het schilderij Fuck abstraction van de Zwitserse Miriam Cahn leidt tot beroering in Frankrijk, omdat het pedofilie zou goedpraten. ‘Kunst is hier altijd vrij’, liet president Macron weten nadat het werk met verf besmeurd werd.

In anderhalve maand tijd is het schilderij Fuck abstraction het symbool geworden van een kracht­meting in Frankrijk. Conserva­tieven hebben er sinds begin maart hun pijlen (en verf) op gericht. De museumwereld ...