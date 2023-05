Een nieuw wetsvoorstel maakt het vanaf volgend jaar makkelijker om een verzekering op te zeggen. Maar wist u dat er nu al een wettelijke ­bedenktijd geldt voor verzekeringen?

Wilt u overstappen naar een nieuwe brand-, reis-, woning- of andere verzekering? Dat kan in principe ieder jaar. Verzekerings­contracten zijn in ons land jaarlijks opzegbaar via een aangetekend schrijven ...