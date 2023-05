Euronav verwent zijn aandeelhouders

De twee nieuwe grote aandeelhouders van de Belgische olietankerrederij Euronav kunnen al via de kassa passeren. Euronav heeft besloten een zeer royaal dividend uit te keren.

Het beursgenoteerde scheepvaartbedrijf Euronav heeft na zeer goede resultaten in de eerste drie maanden van 2023 besloten om de aandeelhouders daar meteen mee van te laten genieten. Het keert binnenkort een tussentijds dividend van 0,7 dollar per aandeel uit. Dat komt boven op het slotdividend van 1,1 dollar voor 2022.

Dat betekent meteen dat de Belgische redersfamilie Saverys en de Noors-Cypriotische scheepvaartmagnaat John Frederiksen, die het voorbije jaar verscheidene honderden miljoen dollar veil hadden in de race om de grootste aandeelhouder te worden, een eerste keer serieus langs de kassa passeren. Ze hebben elk uitzicht op een uitkering van meer dan 90 miljoen dollar.

Met dat eerste tussentijdse dividend keert Euronav meteen een flink deel van zijn winst van het eerste kwartaal van 2023 uit. De aandeelhoudersvergoeding staat gelijk aan bijna 80 procent van de nettowinst van de reder en 55 procent van de brutowinst.

175 miljoen dollar winst

Het gaat het scheepvaartbedrijf, dat de eigenaar is van enkele van ’s werelds grootste olietankers, momenteel voor de wind dankzij de uitzonderlijk hoge vrachttarieven. De gemiddelde dagprijs – de spot – voor het vervoer van ruwe olie met mammoettankers bedroeg tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 51.400 dollar. Dat was bijna vier keer meer dan tijdens het eerste kwartaal van 2022. Voor iets kleinere olietankers lag de prijs de voorbije maanden zelfs 4,5 keer hoger.

Het leverde uiteindelijk een nettowinst op van 175 miljoen dollar op een omzet van 340 miljoen dollar.

Euronav liep het voorbije anderhalve jaar in de kijker door een hevig gevoerde discussie over de toekomst van het bedrijf: verder groeien als vervoerder van fossiele energie of het roer omgooien en een van de koplopers inzake het vervoer van klimaatvriendelijke brandstoffen worden. De familie Saverys verkiest het tweede scenario, Frederiksen het eerste. Ze hebben allebei een participatie in Euronav opgebouwd om daarover hun zeg te kunnen doen. Het resulteerde eind maart in een grondige herschikking van de raad van bestuur. Beiden hebben nu twee vertegenwoordigers in die bestuursraad.

