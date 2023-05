Wat als je vijf talen spreekt, maar je in geen enkele thuisvoelt? De Libanese schrijfster Mirene Arsanios praat erover op het Kunstenfestivaldesarts in Brussel, waar ruim 180 nationaliteiten samenkomen. ‘In welke taal ik droom? Dat hangt ervan af wie naast me ligt, zeg ik soms grappend.’