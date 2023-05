Mads Pedersen sprint naar ritwinst in Giro, Evenepoel overleeft dag na valpartij

De Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft de zesde rit van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. In een sprint zoefde de ex-wereldkampioen de vluchters van de dag nog voorbij en haalde hij het voor Jonathan Milan. Remco Evenepoel kwam de dag zonder kleerscheuren door, Primoz Roglic en Geraint Thomas kenden wel pech.

Hoe kwam de zege tot stand?

Zoals verwacht kregen we een massasprint in Napels, al werd het heel nipt. Met Simon Clarke en Alessandro De Marchi (beiden 36) waren twee ervaren vossen overgebleven uit een kopgroep van vijf. Het duo maakte het de sprinters niet gemakkelijk. Ze vonden elkaar zeer goed en op 30 kilometer van de meet moest het peloton nog 2’30” goedmaken op de Australiër en Italiaan.

Alpecin-Deceuninck, Team DSM en Movistar stuurden alsnog hun troepen op kop van het peloton om het gat met de twee vluchters te dichten. Hoe dichter de streep kwam, hoe meer de zenuwen in het peloton toenamen.

Op zo’n tien kilometer van de meet hadden Clarke en De Marchi nog steeds een minuutje bonus. Het werd een ware thriller, waarin het duo aan het langste eind leek te trekken. Tot ze het zelf lieten liggen: gepoker op 300 meter van de streep deed hen de das om. Ze pakten niet meer van elkaar over en dat nam het aanstormende peloton graag in ontvangst.

Fernando Gaviria vloog als eerste uit de laatste bocht, maar de Colombiaan had te vroeg met zijn krachten gewoekerd. Mads Pedersen kwam vanuit het achterwiel erover en snelde naar z’n eerste ritzege in deze Giro. Hij heeft nu in alle grote rondes minstens één etappe gewonnen. Jonathan Milan eindigde tweede, Pascal Ackermann vervolledigde het podium.

Wat een bloedstollend einde van deze zesde etappe. De Marchi en Clarke twijfelen en dat blijkt funest. Mads Pedersen sprint vervolgens eindelijk naar zijn eerste zege van deze Giro! De twee komen balend over de streep.





Wat deden de favorieten?

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) speelde in Sorrento even koersdirecteur. Op kop van het peloton zwaaide hij met z’n armen dat het publiek verder naar achter moest, alles voor de veiligheid. Na zijn valpartijen van gisteren toonde de wereldkampioen zich wel echt oké. De schade lijkt inderdaad mee te vallen, gelukkig maar.

Primoz Roglic kende in de slotkilometers pech met een lekke band, maar leek ook gevallen te zijn. Zo was er een scheurtje te zien op zijn koersbroek aan de rechterbil. Gelukkig zonder veel erg voor de Sloveen.

Primoz Roglic moet van fiets wisselen! De Sloveen lijkt op het eerste gezicht te zijn gevallen, maar de herhaling wijst anders uit. Toch zien we een gescheurde broek bij de kopman van Jumbo-Visma.





Ook Geraint Thomas kende pech onderweg, in volle finale. Opeens stond de Brit van Ineos Grenadiers met voet aan de grond. Gelukkig had hij locomotief Filippo Ganna om hem terug te brengen.

Wat deden de andere Belgen?

Arne Marit likte duidelijk nog zijn wonden na zijn valpartijen van gisteren. Onze landgenoot zou nochtans een kanshebber geweest zijn in de sprint, maar bij het klimmen in het eerste koersdeel moest de renner van Intermarché-Circus-Wanty lossen.

Laurens De Plus leverde sterk werk voor Ineos Grenadiers in het peloton. Door zijn beukwerk nam de Britse formatie de koers in handen en hield het de voorsprong van de kopgroep onder controle.

In diezelfde categorie ook Harm Vanhoucke (Team DSM) en Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck). De twee Belgen moesten werken in het peloton om het gat met de kopgroep te dichten, want met respectievelijk Marius Mayrhofer en Kaden Groves hadden zij een sprinter met plannen. Onze landgenoten deden het goed, want ze kwamen terug.

Uitslag rit 6:

1. Mads Pedersen

2. Jonathan Milan

3. Pascal Ackermann

4. Fernando Gaviria

5. Kayden Groves

