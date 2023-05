De Brabantwijk aan het Brusselse Noordstation kampt al een tijd met drugscriminaliteit. Om het veiligheidsgevoel te verhogen, worden zestien ‘safe places’ of veilige havens in het leven geroepen.

Het bruist van leven in de Brusselse Brabantstraat. Passanten winkelen of zijn onderweg naar werk of school. Door de geur van wierook baadt de straat in een exotische sfeer. Djellaba’s – traditionele ...