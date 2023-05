Hoezo, de canon al uitverkocht? ‘Er was vooraf veel negatieve kritiek. Dan ben je op je hoede’

Zoek in uw boekhandel voorlopig niet naar een exemplaar van de canon van Vlaanderen, want u gaat het niet snel vinden. Er is meteen een tweede druk aangekondigd, heeft de uitgeverij de vraag verkeerd ingeschat?

De Vlaamse canon verscheen op 4.000 exemplaren. Een (te?) voorzichtige gok van uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts? Er is alvast een tweede druk gepland, op 8.000 exemplaren of meer. Want klanten grepen woensdag bij de lancering meteen naast hun exemplaar.

‘Er zijn er nog wel verkrijgbaar hoor’, zegt uitgever Wim De Bock. ‘Maar het is de vraag der vragen natuurlijk: op hoeveel exemplaren druk je een boek? Eigenlijk is het nooit goed. De oplage wordt bepaald door de vraag van de handel: de boekenwinkels, bol.com, noem maar op. Daarnaast is er de eigen inschatting. Het is een bijzonder moeilijke evenwichtsoefening. En ja, meestal weet je dat pas achteraf.’

‘In het geval van de canon zat je met het gegeven dat er vooraf veel negatieve kritiek was. Dan ben je op je hoede en wacht je af. Dit was nieuw, onvoorspelbaar. Maar Vlaanderen is toch massaal aan het vallen voor het boek, dat is voor ons een zeer aangename verrassing.’

‘Bij boeken zit je met het gegeven van de honderd procent recht op retour’, zegt De Bock. ‘Je kan dan veel te veel drukken. In sommige gevallen heb je wel richtcijfers natuurlijk. Een boek van Sandra Bekkari bijvoorbeeld loopt in de tienduizenden, dat weet je. Als een boek van Liever Scheire X aantal exemplaren verkoopt, weet je dat dat bij zijn volgende ook het geval zal zijn.’

Maar nu komen er dus 8.000 extra exemplaren, in een tweede druk? ‘Misschien meer’, zegt De Bock. ‘Dat moeten we nog bekijken. Het precieze getal is nog niet bepaald. Het kan allemaal snel gaan. In eerste instantie kunnen we digitaal drukken, dan spreken we over een periode van twee of drie dagen. Als we daar de normale offsetdruk aan toevoegen, gaat het over 8 tot 10 dagen. Maar over een week moet de Canon weer overal beschikbaar zijn.’

De zeven zussen

Het is blijkbaar moeilijk inschatten op hoeveel exemplaren een boek moet worden uitgegeven. Vandaag kwam bijvoorbeeld het achtste (en laatste) deel op de markt van ‘De zeven zussen’, de immens populaire serie van de twee jaar geleden overleden Noord-Ierse schrijfster Lucinda Riley. Een boek waar fans al lang naar uitkeken en waar heel veel promotie rond werd gevoerd. Het boek werd afgewerkt door de zoon van Riley, Harry Whittaker.

‘Wat de oplages betreft: we hebben gezien wat er van de eerste zeven boeken is verkocht’, zegt Karen Hoorelbeke van L&M Books, de Vlaamse uitgever. ‘Dat is steeds in stijgende lijn gegaan. Je kan dan op een bepaald punt een risico nemen, want het boek zal toch nog verkopen, zelfs nog in de eindejaarsperiode. Anderzijds moet je altijd een veiligheidsmarge inbouwen.’

De getallen over Riley liggen op een compleet ander domein: in Nederland en België werden van haar reeks al zowat 3,5 miljoen boeken verkocht. ‘Van het achtste deel worden in de Nederlandstalige versie 350.000 exemplaren gedrukt’, meldt Hoorelbeke.

‘Wat betreft de canon waar u naar verwijst: dat heeft fel de media gehaald en zal allicht daardoor extra belangstelling hebben opgewekt.’

