Om de vervolging van milieudelicten effectief te maken, moet in elk gerechtelijk arrondissement in de toekomst minstens één milieurechter aangesteld worden. Dat heeft de regering-De Croo beslist.

‘Er zit geen enkele lijn in de vervolging van milieuovertreders. Het resultaat is navenant: in amper een tiende van de gevallen komt het tot een dagvaarding’, schreef De Standaard in 2009 al. De Hoge ...