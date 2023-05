Vooruit wil nieuwkomers niet langer zomaar een leefloon geven

Vooruit stelt voor om het leefloon voor migranten die zich in ons land vestigen de eerste drie jaar af te schaffen. In de plaats zou er een ‘nieuwkomersuitkering’ komen. Dat staat in het migratieplan dat de partij in juni aan zijn leden voorlegt.

‘Terwijl de uitkering van het leefloon een last resort is voor Belgen, is het OCMW te vaak de eerste stap voor nieuwkomers. Dat kan niet de bedoeling zijn’, zo stelt de top van Vooruit. Daarom legt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau nu het voorstel op tafel om de uitkering van het leefloon aan nieuwkomers de eerste drie jaar te schrappen en te vervangen door wat de partij ‘integratiesteun’ of ‘een ‘nieuwkomersuitkering’ noemt. De voorwaarde om die te ontvangen is ‘actief deelnemen aan het inburgeringstraject’ en samengeteld met de verblijfskosten mag het bedrag nooit hoger zijn dan het leefloon.

De partijtop wil ook gezinshereniging moeilijker maken door extra drempels op te werpen. Voor de gezinsleden die naar België gehaald worden, wordt ‘inburgeren al tijdens de procedure en in het land van herkomst verplicht’, staat er in de congrestekst van Vooruit. Een gelijkaardig voorstel lanceerde Bart Somers (Open VLD) al in oktober vorig jaar, toen met de bedoeling ‘het aanzuigeffect om foute redenen terug te dringen’.

Het is onduidelijk hoe streng Vooruit zich precies wil opstellen. Want de samenvattende persnota en de eigenlijke congresbundel (de tekst die op 4 juni effectief aan de leden van Vooruit wordt voorgelegd) komen niet op alle punten overeen. In de persnota staat dat wie zijn gezin naar België wil laten overkomen, genoeg moet verdienen om zichzelf en het gezin te onderhouden. Daarom wil de partij het vereiste basisinkomen opdrijven. Op dit moment moet zo iemand 120 procent van het leefloon – dat is ongeveer 1.969 euro – verdienen om aan gezinshereniging te mogen doen. In zijn persnota stelt Vooruit dat bedrag te willen optrekken tot 110 procent van het minimumloon – zo’n 2.150 euro. In de congresbundel blijft de partijtop vager. ‘Daarnaast zullen we strenger beoordelen of mensen voldoende inkomsten hebben om hun gezin te onderhouden, zodat ze niet in armoede terechtkomen’, klinkt het in die officiële tekst.

Arbeidsmigratie

Hetzelfde gebeurt in de passages over arbeidsmigratie. Die kan, zo stelt Vooruit, enkel nog onder strengere voorwaarden. Arbeidsmigratie moet ‘op maat van de noden van onze economie en arbeidsmarkt’ gesneden zijn. Voor knelpuntberoepen wordt er actief gerekruteerd. ‘We dwingen terugname af bij landen van herkomst door legale arbeidsmigratie op te schorten zolang ze niet meewerken aan het terugkeerbeleid’, stelt de persnota. En wat verder: ‘Geen terugkeerakkoord, dan ook geen legale arbeidsmigratie.’

In de congresbundel wordt dat afgezwakt. In die tekst wil de partij enkel nog ‘partnerschappen sluiten met landen van herkomst, waar we mensen opleiden en voorbereiden voor onze arbeidsmarkt’. De partij heeft het over ‘een ambitieus plan om samen te werken met andere landen, om tot echte bescherming in de regio te komen, om goede terugkeerakkoorden te sluiten en een win-winstrategie te ontwikkelen voor legale migratie’.

Vooruit is al enkele weken bezig zijn voorstellen voor de verkiezingen gradueel in de media te lossen. Voor die definitief zijn, legt de partijtop ze op 4 juni tijdens een congres in Plopsaland voor aan zijn leden. Onder de noemer ‘Opnieuw grip op asiel en migratie’ deed de partijtop zijn standpunten over migratie uit de doeken. Migratie wordt een belangrijk thema bij de verkiezingen volgend voorjaar.

