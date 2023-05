‘Relaxen? Moeilijk als je werk zo leuk is’

Sefora Samangua, alias Sesa (26), vond als verlegen tiener een uitlaat­klep in poëzie. Vandaag heeft ze twee dichtbundels op naar naam staan, treedt ze op en runt ze – naast haar twee jobs – ook het project Break Free Babes, een community voor vrouwen om collectief te helen door kunst. ‘Is het wat veel? Ik denk gewoon: we’ve got work to do!’