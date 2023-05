Tiental hulpverleners gewond bij explosie nabij Düsseldorf, aanslag niet uitgesloten

Bij een ontploffing in een flatgebouw in het Duitse Ratingen, nabij Düsseldorf, zijn twee politieagenten en tien brandweerlieden gewond geraakt. Dat hebben de autoriteiten donderdag gemeld.

De explosie zou zich hebben voorgedaan in een van de appartementen in het flatgebouw. Een politiewoordvoerster verklaarde dat acht leden van de hulpdiensten levensgevaarlijk gewond raakten.

Over de oorzaak is voorlopig nog geen informatie beschikbaar. volgens ZDF wordt een aanslag niet uitgesloten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser geeft naar verwachting later meer uitleg over het incident.

De gebeurtenis deed zich voor nadat enkele bewoners de politie op de hoogte hadden gebracht van een overvolle brievenbus in een appartement. Op vraag van de politie kwam de brandweer ter plaatste om de deur van het appartement te openen. In het appartement woont een moeder en haar zoon. De politie sprak van een brand in de woning en verklaarde dat de zoon iets tot ontploffing had gebracht. Het is onduidelijk of de man nog in het appartement was.

De 57-jarige huiseigenaar werd kort voor 15.00 uur aangehouden door speciale troepen, dat schrijft de lokale politie op Twitter. Nadat de man was aangehouden, troffen hulpdiensten een lichaam aan in het appartement, dat bevestigt de minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul. De identiteit van het slachtoffer wordt momenteel nog onderzocht.

Lees ook