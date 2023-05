Taiwan oefent voor de invasie

Nadat China vorige maand een invasie van Taiwan had gesimuleerd, startte de eilandstaat op haar beurt noodoefeningen in de steden.

De Taiwanese oefeningen ensceneren een Chinese aanval waarbij gebouwen tegen de grond gaan en raketten exploderen. De eerste hulp komt van het Rode Kruis, studenten verpleegkunde, reservisten en vrijwilligers. Militairen zijn er niet te zien, omdat zij op een moment als dit immers op andere plekken verwikkeld zijn in het gevecht.

Civiele crisisparaatheid is iets waar lokale Taiwanese overheden maar traag prioriteit aan hebben gegeven. Zo zijn jongeren en stedelingen steeds minder betrokken bij de traditionele hulporganisaties. Zij zetten zich in voor lokale groepen die onder meer EHBO-cursussen en wapentrainingen geven. Maar ook al teren zulke organisaties doorgaans op heel wat enthousiasme, ze zijn allerminst goed georganiseerd. Taiwan telt voor elke 1.500 burgers één eerstehulpverlener. Dat is te weinig en bijgevolg is een goede coördinatie van de eerste lijn cruciaal. Oefeningen als deze moeten problemen op het vlak van communicatie en samenwerking elimineren, maar bijkomend ook mensen motiveren om zich goed voor te bereiden op een mogelijke inval.

Foto: Ann Wang/reuters

Foto: Chiang Ying-ying/ap

Foto: Ann Wang/reuters

Foto: Chiang Ying-ying/ap

Foto: Jameson Wu/afp

Foto: Chiang Ying-ying/ap

Foto: Jameson Wu/afp

Foto: Chiang Ying-ying/ap