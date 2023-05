Wat eten we deze week? Warme en pittige gerechten om je aan op te warmen

Laten we omgekeerde psychologie toepassen met het weer. Zoals ergens naartoe gaan met een paraplu en dan geen regen krijgen. Ovengerechten, pikante hapjes, een scheut alcohol: we maken deze week verwarmende gerechten, maar hopen stiekem dat de lente alsnog zonnig wordt.

Lotte Alsteens

MAANDAG

Voor kaasliefhebbers, met excuusgroente

De macaroni die ik als kind leerde kennen, was - natuurlijk - met kaassaus en ham, maar ook met tomaat en uien. Groot was mijn verbazing toen ik op televisie ontdekte dat dit een Amerikaans gerecht is waar eigenlijk enkel kaassaus bij hoort. Verbazing werd ook afgrijzen toen ik zag hoe Amerikanen voor een snelle hap macaroni in de microgolfoven bereiden met ‘Velveeta’, een makkelijk smeltbare kaas die eruitziet als boter en die het maken van een saus overbodig maakt. De naam verwijst naar ‘velvety’: fluwelig. Dat gaan we dus niet doen. We maken saus met een roux én we doen er nog iets voedzaams bovenop.

DINSDAG

In een kwartier geroerbakt

Hebt u ze ook in de koelkast staan, flesjes met Aziatische ingrediënten die geen sojasaus zijn en smeken om nog eens gebruikt te worden? Het voelt soms als een puzzel die in elkaar valt wanneer een recept om een scheutje rijstazijn, teriyakisaus, vissaus of ketjap vraagt. Met onderstaand recept verlossen we u van twee eetlepels mirin én krijgt u er een makkelijke, snelle en lekkere maaltijd bij.

WOENSDAG

Aangeschoten aardbeien

Ligt het aan mij of is het een beetje een moeizaam aardbeienseizoen? Ik heb de laatste weken nog maar zelden een hemels bakje te pakken gekregen, met aardbeien die zo zoet zijn dat ze niets meer vergen. Gelukkig zijn er vele middelen - andere dan poedersuiker - om ook wat mindere aardbeien extra smaak te geven.

DONDERDAG

Groentetaart voor inspiratieloze dagen

Doelloos de supermarkt binnenlopen, hopend op een ingeving. Het gebeurt me meer dan eens per maand. Gelukkig zijn er die recepten die je uit het hoofd kent, samen met hun ingrediëntenlijst. Deze preitaart is een van die vaste gerechten waarop ik kan terugvallen, en thuis heb ik er niet veel werk aan. Dat geldt overigens wel voor meer quiches: een broccolitaart, een tarte tatin met tomaatjes? Iedereen lust ze, iedereen kan ze maken.

VRIJDAG

Springende boontjes met een twist

Ik beken. Toen ik voor het eerste edamamepeultjes kreeg voorgeschoteld in een Aziatisch restaurant, heb ik ze in hun geheel in mijn mond gestoken om ze dan te proberen vermalen - wat glorieus mislukte. Gelukkig deed een tafelgenoot hetzelfde en was ik niet de enige die vol schaamte draderige peulresten weer uit de mond moest vissen. Ik heb mijn kinderen alvast opgevoed met edamame, we noemen ze zelfs ‘springboontjes’. Want zodra je weet hoe je ze moet laten poppen, zijn ze niet alleen lekker maar ook nog leuk.

ZATERDAG

Zuurzoetzoute ovenschotel

Heiligschennis. Als dochter van een Belgische druiventeler - vergane glorie uit de vorige eeuw - word ik altijd een beetje ongemakkelijk van recepten met buitenlandse druiven. Maar het is en blijft bijzonder fruit met veel smaak, suiker en mogelijkheden. Gooi deze buitenlandse druiven maar in de oven met kip, en koop over twee maanden nog eens een tros Belgische druiven. Die eet je het best zonder iets, zelfs het best zonder te wassen.

ZONDAG

Gebak vermomd als een broodje

Heb je even genoeg van nieuws over het Britse koningshuis? Akkoord. Maar genoeg krijgen van scones is lastiger, zodra je ze geprobeerd hebt. In volle coronacrisis deelde Buckingham Palace nog troostende Britse bakrecepten, en scones konden daarbij niet ontbreken. Ze lijken op droge broodjes, maar bevatten suiker en worden steevast gegeten met schandalig vette room en heerlijk zoete confituur. Niet te eten zonder te morsen, maar ook niet zonder te genieten.

Lees ook