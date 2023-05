De geduldigste man die ik ken werkt in een klein kantoor op een zolder in Amsterdam. Zijn naam is Jasper, ik mag hem mijn uitgever noemen. Twee jaar geleden lachte hij me breed toe op mijn computerscherm en toonde daarbij een contract dat ik digitaal diende te ondertekenen. Echt contact mocht niet van onze beider regeringen. Jasper bedacht een mooie titel voor het boek dat ik zou gaan schrijven: De liefhebber. Ik verzon daarbij een ondertitel – over bibliomanie en andere ondeugden – en verzuimde vervolgens nog andere zaken te verzinnen. Terwijl ik deze korte stukjes schrijf denk ik soms aan het boek waar Jasper op wacht.