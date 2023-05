Kremlin noemt naamsverandering Kaliningrad een ‘vijandige actie’

Polen zal voortaan met de oude Poolse benaming ‘Królewiec’ verwijzen naar Kaliningrad, een Russische exclave aan de Oostzee. Dat zint het Kremlin niet.

‘Wij willen geen Russificatie in Polen. Vandaar onze keuze om Kaliningrad en de regio te benoemen in onze eigen taal’, zei de Poolse minister van Economische Ontwikkeling Waldemar Buda. Kaliningrad is Russisch grondgebied, maar ligt wel volledig ingesloten tussen Polen en Litouwen, aan de Oostzee.

Królewiec, zoals Polen de exclave voortaan zal benoemen, verwijst naar Koningsbergen, de historische Pruisische stad die Kaliningrad eerder was. De beslissing viel in slechte aarde bij het Kremlin. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat ‘debiele processen zich voltrekken’ in Polen. ‘Dit zal niets goeds brengen voor Polen’, waarschuwde Peskov. ‘Dit zijn niet enkel onvriendelijke acties, maar zelfs vijandige acties.’

Bij het begin van de oorlog in februari vorig jaar had Polen op de 200 kilometer lange grens met Kaliningrad al meerdere grensovergangen gesloten. Sinds september mag geen Rus het land meer in. In november kondigde Polen aan een barrière van prikkeldraad aan te leggen om te voorkomen dat Rusland migranten de grens over jaagt, zoals dat gebeurt vanuit Wit-Rusland.

