‘Snurkschandaal’ blijft bestuurders Philips achtervolgen

De problemen met de slaapapneumachines blijven Philips achtervolgen. Een grote meerderheid van de aandeelhouders weigert kwijting te geven aan het bestuur. ‘Maar de impact blijft beperkt.’

Het merendeel van de aandeelhouders (76,4 procent) weigert om de bestuurders van Philips kwijting te geven voor het gevoerde beleid in 2022. Dat komt zelden voor bij grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. De laatste keer gebeurde dat in 2019 bij ING.

De Philips-aandeelhouders uiten met hun weigering vooral hun onvrede over het beleid van Frans Van Houten, die eind vorig jaar opstapte als ceo. Het bedrijf belandde in een diepe crisis in de laatste twee jaar onder zijn bewind. Met name de apparaten tegen slaapapneu zouden mogelijk gezondheidsproblemen opleveren. Het Nederlandse elektronicabedrijf moest 3,5 miljoen van die apparaten terugroepen, waarop de beurskoers instortte.

Frans Van Houten. Foto: anp

In de praktijk heeft de weigering geen onmiddellijke gevolgen voor de drie bestuurders van Philips, Roy Jakobs, Abhijit Bhattacharya en Marnix van Ginneken. Ze stelt het bestuur alleen aansprakelijk voor een onbehoorlijke taakvervulling. De drie hoeven dus niet op te stappen.

Ondanks de positieve resultaten in het eerste kwartaal van 2023, onder de nieuwe ceo Roy Jakobs, blijft de crisis nazinderen. Zo wordt het verlies van de beleggers geschat op 16 miljard euro, goed voor 70 procent van het vermogen van de aandeelhouders.

De aandeelhouders pikken het niet dat het bedrijf meermaals waarschuwingen negeerde en foute serienummers toekende aan de apparaten, waardoor de patiënten geen of een verkeerde foute behandeling kregen en er geen correcte weergave mogelijk was het aantal apparaten dat vervangen moest worden.

‘Beperkte impact’

De apparaten werden teruggeroepen, nadat bekendgeraakt was dat er problemen waren met het geluidsisolerende schuim. Dat zou kunnen afbrokkelen en zo terechtkomen in de beademingsslangen. Philips kon niet inschatten hoe schadelijk dat precies was, dus werd er vanuit gegaan dat het kankerverwekkend was. Uitgebreide tests in laboratoria zouden volgens Philips aangetoond hebben dat er minder chemische stoffen afgegeven werden dan gevreesd. De uitstoot van de stoffen in de geteste machines zou ook binnen de veiligheidsnormen blijven. Daardoor zou de kans op kanker en andere ziekten door de slaapapneumachines ‘zeer klein’ zijn, volgens Philips.

