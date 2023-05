Geen slangen meer: Moulin Rouge stopt fel bekritiseerde act

De Parijse Moulin Rouge zal voortaan geen beschermde diersoorten meer gebruiken in acts. Na felle kritiek van dierenrechtenactivisten voert het theater een omstreden act met slangen af.

De slangenact is een omstreden wulps ballet tussen een danseres en pythons in een watertank. Moulin Rouge voert de act sinds 1999 dagelijks op in zijn Féerie-show, maar daar komt nu een eind aan. Dierenbeschermingsorganisatie Paris Animaux Zoopolis (PAZ) uitte felle kritiek, omdat de slangen een beschermde diersoort en bovendien geen waterslangen zijn.

Tijdens de show krijgen de dieren tape rond hun bek en hun lichaam, zodat ze niet kunnen bijten en hun ontlasting niet in het water zou terechtkomen. Amandine Sanvisens, medeoprichtster van PAZ, omschrijft de act als ‘enorm stresserend voor de dieren’, aldus Le Parisien.

In december 2022 voerde de dierenbeschermingsorganisatie al protest tegen het dierenleed bij Moulin Rouge. ‘Als grootste cabarettheater ooit zouden we dieren nooit in slechte omstandigheden laten leven’, verdedigde Moulin Rouge zich toen. Aan de vooravond van een nieuw protest kondigde het cabarettheater dinsdag aan de slangenact voortaan op te schorten.

Vroeger deed Moulin Rouge ook shows met krokodillen. Foto: sygma via getty

Met de beslissing zet Moulin Rouge een stap ‘in de goede richting om het gevangenhouden van dieren in Frankrijk te verminderen’, klinkt het. PAZ had eerder al de Parijse Gemeenteraad onder druk gezet om het theater hiervoor op de vingers te tikken. Sinds 2 december 2021 is in Frankrijk een wet van kracht die stelt dat dieren niet in acts mogen worden gebruikt, maar die wet is niet van toepassing op cabaret. Het afvoeren van de act komt er vroeger dan verwacht, omdat Moulin Rouge eerder had aangegeven dat ‘de presentatie van dieren op het podium vanaf 2024 zou worden stopgezet’, schrijft Le Parisien.

