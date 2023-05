VS waarschuwt migranten: ‘Nee, onze grens is niet open’

Tienduizenden mensen zullen de komende dagen hun kans wagen om de VS binnen te komen, wordt gevreesd. Donderdag om middernacht loopt ‘Title 42’ af, een anti-immigratiemaatregel uit de coronaperiode.

‘De grens is níét open’, benadrukte Alejandro Mayorkas, de minister van Binnenlandse Veiligheid van de VS, op een persconferentie. De aanleiding was de toestroom van duizenden mensen aan de grens in de hoop de VS in te kunnen. Donderdag om middernacht loopt ‘Title 42’ af, een anti-immigratiemaatregel uit het coronatijdperk, waardoor illegale immigranten onmiddellijk en zonder procedure terug naar Mexico gestuurd konden worden.

Verwacht wordt dat de komende dagen tienduizenden mensen hun geluk zullen beproeven, ofwel omdat ze ervan uitgaan dat ze asiel kunnen krijgen, ofwel omdat ze hopen dat de grenspolitie het te druk zal hebben om iedereen in de gaten te houden. Er is al een paar dagen een grotere toestroom van kandidaten merkbaar. Volgens een politievakbond werden maandag en dinsdag telkens 10.000 mensen opgepakt.

‘Wat we nu zien, is het effect van de foutieve boodschap die rondgaat dat de grens opengaat voor iedereen zodra ‘Title 42’ vervalt’, zei Raul L. Ortiz, het hoofd van de grenspolitie. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid lanceert een onlinecampagne in Midden- en Zuid-Amerika om de foutieve boodschap van de smokkelaars te ontkrachten.

‘Er zullen zwaardere gevolgen zijn voor wie illegaal het land binnenkomt’, zei Mayorkas nog. ‘We leggen de laatste hand aan een nieuwe regel om mensen aan te moedigen de beschikbare wettige, veilige en ordelijke routes te gebruiken om de Verenigde Staten binnen te komen.’ De VS hebben woensdag een regeling ingevoerd die ervan uitgaat dat de meeste migranten niet in aanmerking komen voor asiel als zij via andere landen zijn gekomen zonder eerst elders bescherming te zoeken, of als zij geen gebruik hebben gemaakt van legale wegen om de VS binnen te komen.

De nieuwe regel is een belangrijk onderdeel van het plan van president Joe Biden voor de handhaving aan de grenzen. Hoewel hij bij het begin van zijn ambtstermijn pleitte voor een menselijkere omgang met immigranten, zet hij nu toch in op een strenge regeling. Vorige week kondigde Biden al aan dat hij 1.500 soldaten naar de grens stuurt. Deze week zei hij dat hij overweegt om nog meer troepen te sturen.

De chaos aan de grens baart niet alleen de grenspolitie en de immigratieambtenaren zorgen. Het immigratiesysteem is al jaren een zwarte vlek op het blazoen van de VS. Bovendien zal het systeem nu extra druk ondervinden, na drie jaar van stilstand. Ongeveer 35.000 migranten hebben zich verzameld in Ciudad Juarez, nog eens 15.000 in Tijuana en duizenden elders aan de Mexicaanse kant van de grens. Drie steden in Texas (Brownsville, Laredo en El Paso) hebben de noodtoestand afgekondigd. In El Paso werden vorige week al ongeveer 5.000 migranten vastgehouden in faciliteiten die ontworpen zijn voor minder dan de helft van dat aantal.

Om de druk op de grens te verlichten en illegale immigratie tegen te gaan, komen er ook immigratiecentra in andere landen, om te beginnen in Colombia en Guatemala. Kandidaat-immigranten zullen een afspraak kunnen maken voor een interview ter plekke, om uit te maken of ze in aanmerking komen voor legale migratie.

