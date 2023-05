Aster Nzeyimana ruilt VRT in voor VTM

VRT-gezicht Aster Nzeyimana gaat voor VTM werken. Hij zal als voetbalexpert de matchen van de Rode Duivels en Champions League becommentariëren en zal ook ‘The voice van Vlaanderen’ presenteren.

Geen Aster Nzeyimana meer op de VRT. De Sporza-journalist stapt over naar VTM. Daar zal hij naast An Lemmens het negende seizoen van The voice van Vlaanderen presenteren. Nzeyimana kon al dit voorjaar al oefenen als gastheer van een shinyfloorshow tijdens The greatest dancer van Vlaanderen op VRT 1.

Zijn exit betekent ook dat het voetbalmagazine Extra time op Canvas op relatief korte tijd opnieuw zijn presentator verliest. Nzeyimana volgde Frank Raes in januari 2022 bij Extra time op toen Raes met pensioen ging.

Ook op VTM zal Nzeyimana , die ook voetbalcommentator voor Eleven Sports is, aan sportverslaggeving doen. Zo zal hij komende zomer het commentaar en de omkadering verzorgen bij voetbalmatchen van de Rode Duivels en de Champions League. Nzeyimana moet, samen met Maarten Breckx, hét gezicht van het voetbal op de zender worden.

Breder profiel

Nzeyimana begon zijn carrière bij radiozender MNM. Een jaar later werd hij journalist bij Sporza. In 2016 werd hij sportnieuwsanker bij Het journaal.

De Sporza-journalist was al een tijdje zijn profiel aan het verbreden. Zo praatte hij vorig jaar Those were the days aan elkaar, een VRT Max-docureeks over de Belgische discotheken die ook op Canvas te zien was. Vorig jaar was hij samen zijn vriendin Lize Feryn te zien als gekostumeerde robot in die andere VTM-show, The masked singer.

‘Met het becommentariëren en omkaderen van topwedstrijden, zit ik midden in de actie, de plaats waar ik me het best voel. Dat ik bij VTM voetbal kan combineren met mijn andere liefde, entertainment, maakt het plaatje compleet’, zegt Nzeyimana in een persbericht. ‘Ik kijk er enorm naar uit om naast icoon An Lemmens The voice van Vlaanderen te mogen presenteren.’

‘Het is uiteraard jammer dat Aster VRT verlaat, maar dit bewijst nogmaals dat VRT een kweekvijver van talent is’, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir in een reactie op zijn vertrek.

