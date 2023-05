3D-bodyscan moet meer duidelijkheid brengen rond overlijden 9-jarige Raul

In het onderzoek naar de dood van de Roemeense jongen Raul (9) in Gent heeft de onderzoeksrechter een 3D-bodyscan bevolen van het lichaam van het slachtoffer, nadat de klassieke autopsie onvoldoende duidelijkheid bracht rond het overlijden. Dat werd vernomen bij bronnen dicht bij het onderzoek.

Het lichaam van de 9-jarige Raul werd donderdag 13 april uit het Houtdok gehaald in Gent. Het zat in een sportzak verzwaard met stenen en zou eind januari al in het water gedumpt zijn, maar dat kwam pas aan het licht nadat buitenlandse familieleden alarm sloegen. De 34-jarige moeder Yoana M. werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van onder meer doodslag, slagen en verwondingen en lijkverberging.

Haar ex-vriend, de 34-jarige Roemeen Nicu C., werd op 14 april opgepakt in het Nederlandse Bakel en wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van Raul. De man stemde in met de verkorte procedure van overlevering en werd op 25 april overgeleverd aan ons land. Hij verscheen voor de Gentse onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden, en de raadkamer bevestigde zijn aanhouding. De man houdt vol dat hij niets te maken heeft met het overlijden van de jongen, en hij was vragende partij voor een confrontatie.

Naar elkaar wijzen

De moeder stelde in haar eerste verklaringen, die afgelegd werden voor het lichaam van Raul gevonden werd, dat ze niets met zijn dood te maken had. Ze legde de verantwoordelijkheid bij haar ex-vriend, maar haar dochter verklaarde later dat haar moeder en de vriend erbij waren toen het lichaam in het water gedumpt werd. De twee verdachten blijven, wat de verantwoordelijkheid voor de dood van de jongen betreft, naar elkaar wijzen.

De grootmoeder van Raul verklaarde aan Roemeense media dat hij mogelijk overleed nadat zijn moeder hem met een thermosfles het hoofd zou ingeslagen hebben. Die informatie kwam volgens de grootmoeder van de zus. De zus werd intussen herverhoord, maar ze bevestigde niet dat de moeder de fatale slag zou gegeven hebben. Ze herhaalde wel dat beide verdachten aanwezig waren bij het doen verdwijnen van het lichaam, en dat de ex-vriend haar stenen liet zoeken om in de sportzak te leggen. De jongen zou het slachtoffer geweest zijn van zwaar familiaal geweld door de twee verdachten.

De confrontatie donderdag kan voor een doorbraak zorgen, maar het gerecht laat intussen ook een 3D-bodyscan van het lichaam uitvoeren. Via een volledige CT-scan wordt een virtuele autopsie uitgevoerd, als aanvulling op de klassieke lijkschouwing. Die eerste autopsie in de zaak leverde mogelijk geen doorslaggevend bewijs op omdat het lichaam lange tijd in het water lag. Het Oost-Vlaamse parket geeft nog geen details over de onderzoeken op het lichaam.

