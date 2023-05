Wat is vogueing, de dansstijl waarmee Gustaph wil scoren op het Songfestival?

Of de Belgische inzending Gustaph doorstoot naar de finale van het Eurovisiesongfestival met ‘Because of you’, weten we donderdagavond. Aan de act zal het alvast niet liggen: daarvoor schakelde hij de New Yorkse voguedanser Pusscee West in. Waarom is vogueing zo’n belangrijke dansstijl voor de queer gemeenschap?