Op sociale media waren mensen het erover eens: Meghan Markle was aanwezig op de kroning van koning Charles. Ze vonden het uiterlijk van de Welshe componist Sir Karl Jenkins verdacht en waren ervan overtuigd dat het de vermomde hertogin van Sussex was. Jenkins zelf dacht daar natuurlijk anders over. Bekijk het hierboven.

De Welshe componist Sir Karl Jenkins was verrast toen hij de theorieën moest ontkrachten dat hij de vermomde hertogin van Sussex was bij de kroning van koning Charles. Ondanks de aankondiging dat de hertogin niet aanwezig zou zijn, werd Twitter overspoeld met beweringen dat ze Westminster Abbey was binnengeslopen.

‘Meghan, je houdt ons niet voor de gek,’ zei een gebruiker, die een foto bijvoegde van de unieke look van de muzikant.

Bekijk hieronder de belangrijkste momenten van de kroning van koning Charles III.

Dit was de kroning van koning Charles

