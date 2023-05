Voetgangersbrug ingestort in Helsinki: minstens 27 gewonden, vooral jongeren

Minstens 27 mensen zijn gewond geraakt doordat een tijdelijke voetgangersbrug in de Finse stad Espoo ingestort is. De meeste gewonden zijn jongeren. Dat heeft een woordvoerder van de lokale hulpdiensten bekendgemaakt.

De ingestorte brug was een tijdelijke houten voetgangersbrug aan een bouwwerf. In totaal zouden zeker 27 mensen gewond zijn geraakt. Het gaat vooral om leerlingen van een school in de buurt. Zij vielen verscheidene meters naar beneden. Daarbij liepen sommigen lichte verwondingen op, maar er zijn er ook er ook die zwaargewond raakten. De meesten liepen breuken op, en dan vooral aan hun benen, melden lokale media.

De gewonden zijn naar vier ziekenhuizen in de buurt gebracht om verzorgd te worden.

