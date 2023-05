Geen scones zonder clotted cream, de rijkste vorm van alle Britse roomsoorten: met een duizelingwekkend vetpercentage van 55 procent is hij dik en stevig. Hij smeert haast als boter. Tegenwoordig kan je hem verkrijgen bij zowel Albert Heijn als in de onlinesupermarkt Crisp.

Ingrediënten (voor een bakplaat vol scones)

450 g bloem

2 tl bakpoeder

1 tl bicarbonaat

50 g suiker

125 g boter, koud

2 eieren

125 ml volle melk

1 el citroensap

Voor het doreren

1 eidooier

1 el volle melk

1 snufje zout

Om te serveren

Clotted cream, zure room

of opgeklopte slagroom

Confituur

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 210°C. Meng de bloem met het bakpoeder, bicarbonaat en de suiker in een ruime mengkom. Snijd de koude boter in kleine blokjes en voeg ze bij het bloemmengsel. Wrijf nu met je handen – tussen duim en vingers – de blokjes boter onder de bloem tot je een kruimelig effect krijgt. Het duurt wel even voor alle boter fijn is gewreven in de bloem: geduld!

2. Klop nu de eieren los in een kommetje. Voeg ze toe aan het bloemmengsel en meng met een houten lepel. Voeg daarna het citroensap bij de melk en roer even om (niet erg als het begint te schiften). Voeg de aangezuurde melk bij het deeg en meng met de lepel tot je een plakkerig deeg krijgt.

3. Bestuif je werkvlak met wat bloem en kneed het deeg even kort door met de hand, niet langer dan een minuutje, tot alles samenhangt in een vrij nat geheel (het mag nog wat onregelmatig zijn, het hoeft geen glad of perfect homogeen deeg te worden). Duw het deeg nu plat met je handen tot een plak van ongeveer 2 cm dik. Gebruik een ronde uitsteekvorm (of een glas) om rondjes uit te steken, leg ze op de bakplaat (die hoef je niet in te vetten). Maak van de restjes deeg opnieuw een bal en duw plat. Steek vormpjes uit en herhaal tot al het deeg op is.

4. Klop nu het eigeel met de melk en een snuf zout. Gebruik een borsteltje om alle scones bovenaan te bestrijken met het eiermengsel, zo worden ze straks mooi bruin in de oven. Zet de bakplaat in de oven en bak 15 minuten of tot de scones bruin kleuren.

5. Laat de scones even afkoelen op een rooster en eet ze door ze in midden te snijden en te besmeren met rijkelijk wat room en confituur.

Recept: Barbara Serulus

Foto: Tine Lejeune

