Geroosterde kip met gepofte druiven

Hartige gerechten met fruit kunnen snel te zoet worden, maar in deze ovenschotel zitten alle smaken perfect op hun plaats: het aromatische van de druiven, het zuurzoete sausje, en het hartige van gebraden kip en de gekaramelliseerde knoflook. Wie wil, zou nog een hand olijven kunnen toevoegen, tien minuten voor dit eenpansgerecht de oven uit komt. Geef er een frisse groene salade met broodcroutons bij, en je hebt een onweerstaanbaar lentemaal.

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

Ingrediënten (voor 4 personen)

1 kg kippenboutjes (drumsticks)

400 g druiven

4 langwerpige sjalotten

1 bol knoflook

Enkele takjes tijm

Zwarte peper en zout

Voor de saus:

3 el olijfolie

3 el rodewijnazijn

1 el honing

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Meng alle ingrediënten voor de saus in een kommetje en kruid met peper en zout. Snijd de knoflookbol en sjalotten overlangs doormidden (pellen hoeft niet).

2. Leg de kip in een grote ovenschaal of op een met bakpapier beklede bakplaat. Kruid met peper en zout. Leg de rest van de ingrediënten erbij en overgiet met de saus. Hussel door elkaar, zodat alles bedekt is met een laagje en geef nog een extra draai van de peper- en zoutmolen.

3. Rooster 25 minuten in de oven. Heeft de kip daarna nog geen goudbruin velletje, zet ze dan eventueel nog enkele minuten onder de grill. De geroosterde teentjes knoflook zijn lekker om over de kip uit te knijpen.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

