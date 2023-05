Preitaart in een handomdraai

Dit recept kan je het hele jaar door maken, maar in de lente is er heerlijke jonge prei en kan je al wat meer van het groen gebruiken. Let er gewoon op dat de groente niet te taai is.

Foto: Dorien Knockaert

Ingrediënten

1 voorgebakken taartbodem (kruimeldeeg)

4 kleine preistengels (of 2 grote)

3 eieren

100 g volle room

40 g geraspte gruyère

Citroensap

Tijm of nootmuskaat (hoeft niet)

Boter, olijfolie

Peper, zout

Bereiding

1. Snijd de prei overlangs doormidden. Was de prei grondig en snijd hem in vingerdikke stukken (de donkergroene stukken niet).

2. Verhit in een stevige pan een klont boter en een scheutje olijfolie. Voeg de prei toe en bak hem kort op een hoog vuur. Zet het vuur op de laagste stand zodra de prei begint te bruinen. Voeg een flinke snuf zout en wat tijm of nootmuskaat toe. Laat de prei traag verder garen. Breng hem aan het eind op smaak met citroensap.

3. Klop de eieren los met de room en roer er de kaas onder. Voeg peper en zout toe.

4. Verwarm de oven voor tot 180°C.

5. Verdeel de prei over de taartbodem. Giet er het eiermengsel over. Zet de taart in de oven en bak ze tot het eiermengsel voor driekwart gestold is (of helemaal).

Recept: Dorien Knockaert

Foto: Dorien Knockaert

