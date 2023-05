Dit is een klassieker uit de Chinese keuken. Traditioneel worden er groene boontjes gebruikt, maar wij kiezen voor broccoli. Geen szechuanpeper in huis? Ook zonder is dit gerecht een voltreffer.

Ingrediënten

(voor 2 personen)

1 broccoli van ongeveer 350 g

250 g gemengd gehakt (rund & varken)

1 dikke teen knoflook

2 plakjes verse gember

1/2 ui

5-tal gedroogde chilipepers (of een snuf chilivlokken)

2 el sojasaus

2 el mirin

1/2 tl gemalen of fijngestampte szechuanpeperkorrels

2 scheutjes arachide- of andere bakolie

1 snuf versgemalen zwarte peper & zout

Bereiding

1. Snijd de broccoli in schijven en daarna in lange slierten van ongeveer 1 cm breed. Laat een scheutje bakolie op hoog vuur gloeiend heet worden in een pan met stevige bodem. Bak hierin de broccoli enkele minuten aan, tot de randjes goudbruin beginnen te kleuren. Roer af en toe om.

2. Snijd ondertussen de ui in fijne halve ringen en hak de gember en knoflook fijn. Haal de broccoli uit de pan en leg op een bord. Giet een vers scheutje olie in de pan. Bak hierin de ui, gember, look en gedroogde chilipepers twee minuutjes aan. Haal uit de pan wanneer de ui een goudbruin kleurtje heeft en leg bij de broccoli op het bord.

3. Kruid het gehakt met de szechuanpeper, een kleine snuf peper en zout en bak rul in de pan. Leg daarvoor het gehakt in de pan, wacht enkele minuten en draai pas om wanneer de onderkant een goudbruin korstje heeft. Als ook de andere kant een korstje heeft, plet je het vlees met een vork zodat het uit elkaar valt in korreltjes. Geef het vlees indien nodig nog enkele minuten extra tot alles doorbakken is, roer af en toe om.

4. Meng er de broccoli en uit opnieuw onder. Warm al roerend in enkele minuten op en blus met sojasaus en mirin.

Lekker voor erbij: basmatirijst. Reken ongeveer 75 à 100 gram ongekookte rijst per persoon of ongeveer 1 kop. Spoel de rijst eerst grondig om en breng daarna aan de kook met net iets minder dan tweemaal dezelfde hoeveelheid lichtjes gezouten water, dus net geen 2 koppen. Zet zodra de rijst kookt het vuur zo laag mogelijk en laat met deksel op de pot 10 minuten zachtjes verder koken. Draai het vuur daarna uit en laat nog minstens 5 minuten rusten. Belangrijk detail: weersta de verleiding om het deksel op te heffen tot de rijst gerust heeft.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

