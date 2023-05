Bij ons is het vaak geen vegetarisch gerecht omdat we onze macaroni doorgaans met ham eten, in Amerika is het dan wel weer een klassieker vrij van vlees. Maar ook vrij van groente. Dat maken we hier goed met bloemkool.

Ingrediënten (voor 4 personen)

300 g macaroni

400 g bloemkool, in roosjes

25 g boter

1 witte ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

1 el bloem

400 ml melk

2 tl dijonmosterd

¼ tl nootmuskaat

200 g cheddar, geraspt

25 g panko

krulpeterselie, om te garneren

zout en peper

Bereiding

1. Bereid de macaroni volgens de instructies op de verpakking. Let op: kook de macaroni tot hij al dente is, niet langer. Spoel af met koud water, laat uitlekken en zet opzij.

2. Verhit de oven voor op 180 °C.

3. Kook de bloemkoolroosjes 10 minuten in ruim kokend water totdat deze beetgaar zijn. Giet af, maar bewaar een beetje kookvocht. Doe de bloemkool in de keukenmachine of blender en mix tot het een gladde saus is. Gebruik eventueel het kookvocht om hierbij te helpen.

4. Verhit boter in een kookpan op middelhoge temperatuur. Voeg wanneer de boter gesmolten is de ui toe en fruit de ui in 5-6 minuten totdat deze glazig begint te worden. Voeg de knoflook toe en bak dit 1-2 minuten totdat de knoflook begint te geuren. Roer de bloem met een garde door de pan en laat dit 1 minuut meegaren. Voeg een scheut melk toe, roer alles goed door elkaar en voeg vervolgens al roerend de rest van de melk toe. Breng op smaak met mosterd en nootmuskaat.

5. Breng het geheel al roerend aan de kook en verlaag de temperatuur. Laat de saus ongeveer 8-10 minuten inkoken tot deze dikker begint te worden. Roer vervolgens 2/3 van de geraspte cheddar door de saus en laat dit smelten. Haal van de warmtebron en roer de gepureerde bloemkool erdoorheen. Proef en breng op smaak met zout en peper.

6. Meng de macaroni met de saus en verdeel het geheel in de ovenschaal. Bedek de macaroni met de rest van de kaas en de panko. Bak de schotel 20-25 minuten in het midden van de oven totdat de bovenkant van de mac and cheese goudbruin kleurt en knapperig is geworden. Laat kort afkoelen.

7. Verdeel de mac and cheese over de borden, garneer met krulpeterselie en serveer direct.

Recept: uit ‘De Vega Atlas’ van Isabel Boerdam

Foto: rr

Lees ook