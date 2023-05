Lefevere over Evenepoel: ‘Hopen dat de schade niet groter wordt’

Remco Evenepoel begint vandaag na twee valpartijen niet zonder last aan de zesde etappe in de Giro. Op Radio 1 gaf Patrick Lefevere zijn kijk. ‘We hebben er alles aan gedaan om uit de gevarenzone te blijven.’

‘Ik heb hetzelfde gezien als iedereen’, zei Patrick Lefevere, de teammanager van Soudal-Quick Step donderdag in De ochtend op Radio 1. ‘Eerst was er die hond die op het peloton inloopt en uiteindelijk de valpartij veroorzaakt. Daarbij kwam Remco recht op zijn zitvlak terecht. Bij de tweede valpartij hadden we er alles aan gedaan om uit de gevarenzone te blijven. Net toen de ploegleiding via de radio had gezegd: “Stop, ga uit het gewoel”, wil Remco zich rechts laten uitzakken. Daar kwamen die mannen van Trek (Mads Pedersen en Alex Kirsch, red.) langs achteren om zich in een slipstream van de lead-outs te plaatsen, en liep het fout.’

Even vloeken

Het was even vloeken voor Lefevere. ‘Absoluut. De ploeg was zogezegd afwezig dinsdag, gisteren (woensdag, red.) waren we echt goed. We zijn vertrouwd met de streek, want in het verleden zijn er al gelijkaardige valpartijen gebeurd. Het was misschien slimmer geweest van de organisatie als die de laatste 20 of 10 kilometer had geneutraliseerd om zo een nieuwe ravage te vermijden.’

Evenepoel zal vandaag ondanks de gekneusde rechterzij en een geblokkeerd bekken wel gewoon van start gaan. ‘We zullen zien hoe het loopt, het wordt zeker geen makkelijke rit. Langs de Amalfitaanse kust is er geen meter recht en plat. Het zal weer een hele dag zweten worden en proberen om je plaats in het peloton te behouden. We moeten dag per dag bekijken hoe Remco zich voelt. Het lichaam reageert immers ook op blessures en inslagen. Voor de eerste rustdag (komende maandag, red.) moeten we alleen maar hopen dat de schade niet erger wordt’, aldus Lefevere.

Vijftien loslopende honden

‘Het is natuurlijk niet leuk dat zoiets gebeurt, want Remco was goed. Iedereen was aan het panikeren over de ploeg die slecht was, maar hij bleef sereen en zei: “Zolang ik niet in de problemen kom, is er geen probleem.”’

Lefevere kwam ook nog eens terug op de eerste valpartij. ‘Ik wil nu niet overdrijven, maar ik was eerder al op het parcours en ik heb zeker vijftien loslopende honden gezien langs de straten. Twee straathonden baanden zich bijvoorbeeld een weg door het publiek, om naar de koers te kijken en er om nadien door te lopen. Dat is eigen aan Zuid-Italië. Je kan er als renner geen rekening mee houden, je moet een beetje hopen op de goodwill van de mensen en de politie om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.’

