Het nieuwe Republikeinse Congreslid gebruikte volgens de aanklagers campagnedonaties om designerkledij te betalen en streek werkloosheidsuitkeringen op terwijl hij directeur was van een bedrijf dat beschuldigd werd van fraude.

Federale aanklagers in de staat New York onthulden woensdag dertien aanklachten tegen George Santos, het Republikeinse Congreslid dat berucht werd omdat hij zijn levensverhaal bij elkaar gelogen had.

De aanklagers houden de 34-jarige Santos, die in november voor het eerst verkozen werd, verantwoordelijk voor het verduisteren van campagnegeld, liegen tegen het Congres over zijn financiën en het onrechtmatig opstrijken van werkloosheidsuitkeringen.

Santos zou geld van campagnedonaties gebruikt hebben voor privé-uitgaven, zoals designerkleding en kosten aan zijn auto. In documenten die hij als Congreslid moest indienen, stelde hij zijn financiële situatie verkeerd voor. Bovendien streek hij werkloosheidsuitkeringen op terwijl hij een salaris van 120.000 dollar (109.000 euro) verdiende als directeur bij een investeringsbedrijf. Een bedrijf, bovendien, dat in 2021 door de overheid gesloten werd omdat het een Ponzifraude zou zijn. Dat is een frauduleuze constructie waarin bestaande cliënten niet uitbetaald worden met winst, maar louter met de inleg van nieuwe beleggers.

Biografie vol verzinsels

Santos pleitte onschuldig en sprak over een ‘heksenjacht’, meldt persbureau AP. Sinds zijn verkiezing in november werd bekend dat de Republikein grote delen van zijn biografie bij elkaar gelogen had. Hij verzon niet alleen zijn universitaire studies, maar beweerde ook valselijk dat hij als student een volleybalster was geweest. Hij hield onterecht vol dat hij als bankier bij Citigroup en Goldman Sachs had gewerkt. Als kers op de taart verklaarde Santos dat zijn moeder tijdens de aanslagen van 11 september 2001 aanwezig was geweest in het World Trade Center. Maar volgens immigratie­documenten was zijn moeder die dag niet eens in de VS.

Eerder raakte al bekend dat speurders onderzoek deden naar een inzamelingsactie die Santos op touw zou hebben gezet voor de hond van een veteraan. Die had een levensreddende operatie nodig. Maar Santos zou de ingezamelde 3.000 dollar (2.745 euro) voor zich gehouden hebben.

Afwachtende Republikeinen

De huidige rechtszaak voegt een ernstige juridische dreiging toe aan de lawine van beschamende feiten en onthullingen over Santos. Indien veroordeeld, riskeert hij 20 jaar cel. Toch denkt hij er niet aan om op te stappen en belooft hij zelfs een gooi te doen naar herverkiezing.

Republikeinse leiders in het Huis van Afgevaardigden bewaren intussen een zekere afstand tot Santos en zijn toxische reputatie. Tegelijk negeren ze de critici in eigen rangen die zijn aftreden eisen. Door de flinterdunne Republikeinse meerderheid in het Huis is elke stem van belang. Dus houden ze hem aan boord zolang het kan. ‘In Amerika bestaat een vermoeden van onschuld’, zei Steve Scalise, de tweede Republikein in rang in het Huis van Afgevaardigden, volgens AP. ‘Maar het zijn ernstige beschuldigingen. Hij zal de juridische procedure moeten doorlopen.’

Santos zelf houdt de moed erin. ‘Dit is het begin van mijn kans om mezelf te verdedigen’, verklaarde hij woensdag aan verslaggevers nadat hij vrijgelaten werd op borgtocht.

