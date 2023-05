Mediahuis koopt Europese nieuwssite Euractiv

Mediahuis heeft het Europese online nieuwsmerk Euractiv overgenomen. Euractiv publiceert in dertien talen en heeft kantoren in Brussel, Parijs en Berlijn. De overname versterkt het internationale portfolio van het Belgische mediabedrijf.

Mediahuis, de uitgever van onder andere De Standaard, is buiten België al actief in Nederland, Ierland, Luxemburg en Duitsland. Met Euractiv heeft het voor het eerst een nieuwsmerk dat zich over heel Europa uitstrekt. De website, die in 1999 werd opgericht door de Franse uitgever Christophe Leclercq, bericht over het beleid van de Europese Unie en is volgens een studie van de Europese Raad een van de meest invloedrijke bronnen van nieuws binnen de EU-journalistiek. Alleen Financial Times en Politico werden nog vaker geciteerd.

Bij de overname spreken beide partijen over een ‘gedeelde Europese visie’. ‘De journalistiek, de journalistieke teams en de waarden van Euractiv zijn stevig geworteld in de Europese samenleving en vormen een mooie aanvulling op ons portfolio van nieuwsmerken’, klinkt het bij Mediahuis-ceo Gert Ysebaert. De overname versterkt het internationale karakter van de mediagroep. Volgens het persbericht zal Euractiv op zijn beurt kunnen profiteren van de schaalvoordelen, vooral op het vlak van technologie.

In totaal werken zo’n 200 mensen voor Euractiv. Het bedrijf wordt bestuurd vanuit Nederland, met een dochteronderneming in Brussel, redactiekantoren in Parijs en Berlijn en een merk dat in franchise wordt gegeven aan aangesloten partners. Journalistieke partners in heel Europa vertalen het Europese nieuws naar een lokale context of berichten terug vanuit hun land. Inkomsten komen vooral uit sponsoring, reclame, subsidies, een jobsite en events. Er is ook een premiumaanbod voor abonnees.

