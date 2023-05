Recordaantal mensen op de vlucht in eigen land

Nooit eerder waren zoveel mensen op de vlucht in eigen land. In 2022 telde het Internal Displacement Monitoring Centre 71,1 miljoen binnenlandse ontheemden.

De oorlog in Oekraïne heeft het aantal mensen dat in het eigen land op de vlucht is, naar een recordhoogte gestuwd. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) in Genève. Wereldwijd telde het IDMC 71,1 miljoen binnenlandse vluchtelingen in 2022. Dat is een stijging van twintig procent tegenover 2021. In tien jaar tijd is het aantal binnenlandse vluchtelingen ruim verdubbeld.

De grote schuldige voor de stijging is de oorlog die Rusland vorig jaar in februari in Oekraïne begon. In dat land alleen al gingen 16,9 miljoen mensen op de vlucht in de loop van vorig jaar. Wereldwijd zochten 62,5 miljoen mensen in eigen land veiligere oorden vanwege conflict en geweld.

Natuurrampen

Ook de klimaatopwarming dreef veel mensen uit hun huis. Het IDMC schrijft 8,7 miljoen van de ontheemden toe aan natuurrampen als overstromingen, droogtes en aardverschuivingen. In Pakistan, waar vorig jaar zware overstromingen waren, gaat het om ruim een miljoen mensen. Ook onder meer Nigeria, Afghanistan en Ethiopië staan hoog in de lijst.

Tien landen, waaronder naast Oekraïne onder meer Syrië, Afghanistan, de Democratische Republiek Congo en Soedan, herbergen drie kwart van alle binnenlandse vluchtelingen.

Het rapport wijdt een apart hoofdstuk aan voedselonzekerheid, die vluchtelingen extra hard treft. Het IDMC ziet ook een duidelijke overlap tussen de landen met voedselproblemen en landen met hoge aantallen binnenlandse vluchtelingen. In een land als Zuid-Soedan, waar het IDMC bijna een miljoen verplaatsingen telde in het afgelopen jaar, versterken conflict, overstromingen en voedselonzekerheid elkaar.

