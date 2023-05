Rode Kruis-Vlaanderen ontwikkelt neusspray met plasma tegen verspreiding van virussen

Rode Kruis-Vlaanderen heeft een neusspray ontwikkeld op basis van plasma die gebruikt kan worden om virusbesmetting via de lucht tegen te gaan. Na geslaagde tests bij proefdieren, worden binnenkort ook tests uitgevoerd op mensen.

Het onderzoek van Rode Kruis-Vlaanderen werd opgestart tijdens de coronapandemie, in samenwerking met het Rega Instituut van de KULeuven en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio). In het onderzoek werden tests gedaan waarbij het plasma van mensen die net een coronabesmetting hadden doorstaan, werd gebruikt in neusdruppels om nieuwe besmettingen tegen te gaan. De antistoffen in het plasma geven de neusdruppels een beschermend effect.

De studie bleek heel effectief bij hamsters, de onderzoekers zetten nu de nodige stappen om tests op mensen te kunnen starten in de vorm van een neusspray.

‘Wanneer iemand een infectie doormaakt, ontwikkelt deze persoon antistoffen. En die antistoffen bevinden zich in de vloeibare component van ons bloed: het plasma’, legt Hendrik Feys, hoofdonderzoeker Transfusion Research Centre van Rode Kruis-Vlaanderen uit.

‘Convalescent plasma is het bloedplasma van een donor die recent een infectie van een welbepaald virus heeft gehad. In dit onderzoek ging het specifiek over covid-19 convalescent plasma, waarbij nu blijkt dat het een heel goede bescherming biedt tegen een infectie met het virus, wanneer je het plasma toedient bij een onbesmet individu.’

Preventief

Onderzoek naar het beschermende effect van convalescent plasma is niet nieuw. Wetenschappers proberen het al decennialang te gebruiken bij patiënten die al ziek waren. ‘Wij maakten ons de bedenking: zou het niet beter werken als je dit plasma preventief toedient, op de plaats waar het virus ons lichaam probeert binnen te dringen?’, zegt Feys. ‘Dat blijkt nu een goede strategie te zijn, want de resultaten van onze tests met de neusdruppels bij hamsters zijn enorm veelbelovend.’

Rode Kruis-Vlaanderen zet alvast de nodige stappen om binnenkort ook op mensen te kunnen testen, met een neusspray op basis van het convalescente plasma. Als dat onderzoek dezelfde goede resultaten kan voortbrengen, is deze nieuwe techniek volgens de onderzoekers een heel sterk wapen tegen de volgende pandemie.

Lees ook